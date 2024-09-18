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Инфляция в еврозоне в августе подтверждена на уровне 2,2%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе 2024 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%.

Августовская инфляция в еврозоне была минимальной с июля 2021 года. Годом ранее она находилась на уровне 5,2%.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в прошлом месяце выросла на 2,3%, как и в июле, цены на энергоносители упали на 3% после повышения на 1,2% месяцем ранее. При этом услуги подорожали на 4,1% (+4% в июле).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце замедлился до 2,8% с июльских 2,9%.

В помесячном выражении инфляция в еврозоне в августе составила 0,1%, тогда как в июле она была нулевой.

Предварительные данные о динамике инфляции за сентябрь будут обнародованы 1 октября.

Eurostat Евросоюз еврозона
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