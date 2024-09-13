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Индекс потребдоверия в США в сентябре вырос до 69 пунктов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до максимальных с мая 69 пунктов по сравнению с 67,9 пункта в августе, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение, до 68 пункта, по данным Trading Economics.

В сентябре 2023 года значение индекса находилось на отметке 67,8 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце поднялся до максимальных с июня 62,9 пункта по сравнению с 61,3 пункта в августе. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до максимальных с апреля 73 пунктов против 72,1 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в сентябре снизились четвертый месяц подряд - до минимальных с декабря 2020 года 2,7% по сравнению с 2,8% в августе. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) повысилась до максимальных с ноября минувшего года 3,1% с 3%.

Окончательное значение сентябрьского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 27 сентября.

США Мичиганский университет
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