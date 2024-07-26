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Индекс потребдоверия в США в июле снизился меньше, чем ожидалось

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66,4 пункта с 68,2 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о падении индекса до 66 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Несмотря на пересмотр с повышением, июльское значение индикатора является минимальным за 8 месяцев.

В июле 2023 года индекс потребдоверия находился на отметке 71,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце упал до 62,7 пункта с июньских 65,9 пункта. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 68,8 пункта с 69,6 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в июле уменьшились до минимальных с марта 2,9% с 3% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Предварительное значение августовского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 16 августа.

США
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