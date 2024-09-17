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Выделены средства на развитие системы пространственных данных в новых регионах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило средства на развитие системы пространственных данных в новых регионах России, сообщает сайт кабинета министров.

"Правительство продолжает работу по созданию условий для полноценной интеграции новых регионов в состав России. Одно из направлений касается учета и регистрации объектов недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель правительства подписал распоряжение о выделении средств на эти цели", - говорится в сообщении.

В результате в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится информация о более чем 300 тысячах объектов недвижимости в новых регионах, рассчитывают чиновники. Работой займутся специалисты Роскадастра. Как сказано в распоряжении правительства, Росреестру в 2024 году предполагается выделить 314 759 400 рублей "за счет средств, зарезервированных в федеральном бюджете на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации"

Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что в реестр внесены уже 1,3 млн объектов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, налаживается экстерриториальный принцип подачи документов. Подать заявление на оформление земельных участков на новых территориях уже можно из Ростова, Москвы или Московской области.

ЕГРН ЛНР ДНР Олег Скуфинский Правительство Роскадастр Росреестр
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