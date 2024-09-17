Выделены средства на развитие системы пространственных данных в новых регионах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило средства на развитие системы пространственных данных в новых регионах России, сообщает сайт кабинета министров.

"Правительство продолжает работу по созданию условий для полноценной интеграции новых регионов в состав России. Одно из направлений касается учета и регистрации объектов недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель правительства подписал распоряжение о выделении средств на эти цели", - говорится в сообщении.

В результате в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится информация о более чем 300 тысячах объектов недвижимости в новых регионах, рассчитывают чиновники. Работой займутся специалисты Роскадастра. Как сказано в распоряжении правительства, Росреестру в 2024 году предполагается выделить 314 759 400 рублей "за счет средств, зарезервированных в федеральном бюджете на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации"

Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что в реестр внесены уже 1,3 млн объектов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, налаживается экстерриториальный принцип подачи документов. Подать заявление на оформление земельных участков на новых территориях уже можно из Ростова, Москвы или Московской области.