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ЦБ повысил прогноз по росту средств населения в банках в 2024 году до 16-21%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз прироста средств населения на счетах в банках в 2024 году до 16-21% с 14-19% ранее, следует из аналитического обзора регулятора.

Прогноз роста средств физлиц на 2025 год сохранен на уровне до 9-14%.

Оценка прироста средств юридических лиц в 2024 году оставлена без изменений, на уровне 7-12%.

При этом ЦБ снизил прогнозный диапазон по приросту средств юрлиц в 2025 году на 1 процентный пункт, до 6-11% из-за налоговой реформы.

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