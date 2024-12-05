ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в российских банках в 2024 году до 23-26%

Регулятор ждет значительного сезонного притока в конце года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту средств физлиц в российских банках на 2024 год до 23-26% с 16-21% ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

"Ожидаем значительного сезонного притока средств физлиц в конце года, связанного с выплатой годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансированием в декабре январских социальных платежей", - отмечает ЦБ,

Банк России также повысил нижнюю границу диапазона прогноза роста средств юрлиц в 2024 году - теперь он составляет 9-12% против 7-12% ранее. "Прогноз до конца года учитывает сезонность из-за бюджетных поступлений, которые частично будут направлены на погашение кредитов, взятых под высокие ставки", - подчеркивает ЦБ.