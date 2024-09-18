Экспорт и импорт Японии в августе выросли слабее прогноза

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года объем экспорта Японии вырос на 5,6% в годовом исчислении, сообщил Минфин страны.

Рост показателя продолжается девятый месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics. В июле экспорт подскочил на 10,2%.

Экспорт производственного оборудования вырос на 7,9% (в том числе полупроводникового - на 55,2%), химической продукции - на 7,6%, промышленных товаров - на 5,7%. Поставки за рубеж транспортного оборудования сократились на 5,1%, в том числе мотоциклов - на 9,9%, автомобилей - на 11,2%.

Экспорт в Китай повысился на 5,2%, в Южную Корею - на 14,1%, в Индию - на 26,6%, в Гонконг - на 27,3%, на Тайвань - на 21,6%, в Россию - на 17,9%. Поставки в США сократились впервые примерно за три года - на 0,7%, в страны Европейского союза - на 8,1%, в Индонезию - на 2,5%.

Японский импорт в прошлом месяце повысился на минимальные с марта 2,3%.

Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 13,4% после подъема на 16,6% в июле.

Закупки ископаемого топлива увеличились на 0,8% (в том числе СПГ - на 8,3%), химической продукции - на 12,7% (в том числе медицинской - на 43,5%), компьютеров - на 27,5%, транспортного оборудования - на 21,2%. Импорт одежды сократился на 8,1%, полупроводников - на 15,9%.

Поставки в Японию из ЕС выросли на 17,7%, из Индии - на 3,7%, из России - на 26%, из Южной Кореи - на 18%, из Вьетнама - на 4,5%. Импорт из США уменьшился на 2%, из Китая - на 2,3%, с Тайваня - на 9,9%, из Сингапура - на 11%, с Филиппин - на 11,6%.

В августе Япония сократила внешнеторговый дефицит до 694,3 млрд иен ($4,91 млрд) по сравнению с 940,1 млрд иен в том же месяце годом ранее, но нарастила его относительно июльских 628,7 млрд иен.