Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающих цен на сырье (подешевели металлы, котировки Brent откатились к $73,2 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов показали минимальные изменения, при этом продолжился рост акций "Магнита" (+3,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 2774,45 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до 955,95 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 сентября, составляет 91,4292 рубля (+28,69 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+2%), "ММК" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

ПАО "Татнефть" в первом полугодии 2024 года добыло 13,66 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете эмитента. Добыча газа группой в январе-июне сократилась на 8,1%, до 430 млн кубометров.

Подешевели акции "МТС" (-1%), "Северстали" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2730-2800 пунктов.

"Амплитуда движения рынка замедляется, спрос инвесторов смещается в менее ликвидные и отстающие акции. Вполне допускаем, что можем увидеть опережающий рост в бумагах из сектора электроэнергетики и девелоперов, которые пока не участвовали в текущем ралли на рынке", - полагает он.

Накануне в росте лидировали акции "Магнита", которые за три торговых дня прибавили в цене более 20%. Лучший результат с начала марта 2023 года показали акции "НоваБев Групп", подорожав сразу на 7,9%. Больше трех недель они курсировали вблизи отметки 600 рублей из-за неудачного возобновления торгов после прошедшего начисления дополнительных акций инвесторам, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций пока сохраняет позитивный настрой - инвесторы переоценивают инвестиционную привлекательность подешевевшего рынка акций после падения более чем на 20% с годовых максимумов.

В последние дни инвестиционное сообщество скорректировало свои ожидания в пользу снижения ставки Федрезервом сразу на 50 б.п., хотя ранее рынок закладывал шаг в 25 б.п. Помимо этого, рынок ожидает получить от ФРС более мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Реализация такого сценария окажет поддержку рынкам сырьевых товаров (нефти и золоту, в частности) и противостоящим доллару валютам, полагают эксперты.

X5 Group сообщает о завершении процесса распределения акций, однако дата начала торгов пока неизвестна из-за продолжающегося судебного процесса по принудительной редомициляции. "Мы по-прежнему считаем X5 Group лидером среди ритейлеров с самыми высокими темпами роста бизнеса и эффективности при более чем комфортной долговой нагрузке", - отмечают аналитики "Цифра брокер".

Менеджмент HeadHunter прогнозирует выручку в 2024 году свыше 40 млрд рублей , что превышает показатель 2023 года на 36%, при скорректированной EBITDA выше 23 млрд рублей (+32%). Вместе с тем компания полагает, что чистая денежная позиция на конец года составит 40 млрд рублей , а в качестве дивидендов за 2022, 2023 и 2024 годы будет распределено порядка 35 млрд рублей . Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 690 рублей с текущей доходностью свыше 17%. В будущем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% скорректированной чистой прибыли по итогам года. На данный момент Headhunter находится в стадии переезда в российскую юрисдикцию. Начало торгов МКПАО "Хэдхантер" запланировано на 25 сентября. После завершения процесса редомициляции компания планирует запустить программу выкупа акций в размере 10 млрд рублей для поддержки котировок. После старта торгов возможен навес предложения, однако это станет возможностью приобрести недорогие бумаги перспективной компании, которая выигрывает от рекордного спроса на услуги в условиях дефицита кадров и предлагает привлекательную дивидендную доходность, считают в "Цифра брокер".

В США во вторник подрос индекс Nasdaq (+0,2%), индикаторы Dow Jones и S&P 500 почти не изменились; инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федрезерва США.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,9%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Федрезерв во вторник начал очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили по 0,2%).

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Осеннего равноденствия.

Объем экспорта Японии в августе 2024 года увеличился на 5,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Минфин страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам девятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics. В июле экспорт подскочил на 10,2%. Японский импорт в прошлом месяце повысился на 2,3%. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 13,4% после подъема на 16,6% в июле.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,1% в июле относительно июня, когда они выросли на 2,1%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,5%.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен на такую же величину.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $73,21 за баррель (+1,3% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7% до $70,69 за баррель (+1,6% во вторник).

По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь усиления напряженности после событий в Ливане. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тысяч человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседания, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.