"АвтоВАЗ" ждет снижения доли рынка до 25% после всплеска продаж китайских автомобилей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доля "АвтоВАЗа" на российском рынке после наблюдаемого в сентябре всплеска продаж китайских иномарок сократится до 25%, считает глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Сейчас в среднем в месяц продаем плюс-минус 40 тыс. автомобилей – и это рекорды по продажам Lada за последние десять лет в абсолютных цифрах. Но тем не менее доля все-таки снижается: сейчас она ниже 30%, и я уверен, что после сентябрьского всплеска она, возможно, приблизится даже к 25%. Она приблизится к диапазону, в котором бренд Lada существовал в предыдущие 15 лет", - сказал Соколов в интервью РБК.

По данным "Автостата", продажи новых легковых автомобилей в РФ в первую неделю сентября выросли на 6,2% неделя к неделе, до 38,11 тыс. штук, что является рекордным показателем за последние пять месяцев. Спрос, по мнению экспертов, стимулирует ожидаемое повышение утилизационного сбора с 1 октября, в связи с чем дилеры и потребители торопятся приобрести автомобили по действующим ценам.

По словам Соколова, если рынок в целом показывает рекорды, то продажи бренда Lada демонстрируют "осторожный, небольшой рост, переходящий в стагнацию, возможно, даже в снижение". "И основная причина этого – продолжающаяся агрессия и экспансия китайского автопрома и ожидание повышения утильсбора, что вызывает ажиотажный спрос именно на китайские автомобили. Даже эксперты признают, что на территории России создан достаточно массивный запас китайских машин – накопленного хватит как минимум до конца года, а может, и до конца первого квартала 2025-го. И, соответственно, этот спрос отъедает как раз долю Lada", - заявил он.

Период, когда российские автопроизводители почувствуют эффект от поэтапного повышения утильсбора "будет отложенным", пояснил Соколов, поблагодарив правительство и Минпромторг за принятие этого решения.

Соколов также сообщил о возвращении "Ростеха" в число акционеров "АвтоВАЗа". "Когда "Ростех" выходил из состава акционеров "АвтоВАЗа", сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно", - сказал он. Представитель "Ростеха" подтвердил "Интерфаксу", что опцион на право обратного выкупа пакета "действительно реализован".

До конца 2021 года "АвтоВАЗ" контролировался через нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., совладельцами которого являлись "Ростех" (32,3%) и французский автоконцерн Renault (67,7%). Далее СП было переведено в российскую юрисдикцию: владельцем "АвтоВАЗа" стало ООО "Лада Авто Холдинг", распределение долей в котором у "Ростеха" и Renault сохранилось.

После начала военной операции в Украине и введения санкций против РФ Renault решила уйти с российского рынка, передав свои активы в госсобственность. В частности, доля в "АвтоВАЗе" была передана подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа с течение 6 лет. Оставшиеся 32,3% автопроизводителя продолжал контролировать "Ростех", однако в мае 2023 года корпорация вышла из его капитала, передав долю в пользу "НАМИ".