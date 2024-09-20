Рубль утром подрос в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль растет на фоне высоких цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,9135 руб. (-5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В четверг биржевой курс юаня второй день подряд тестировал отметку в 13 руб., но так и не смог закрепиться выше нее. Торговая активность в паре "юань-рубль" выросла, отразив активизацию предложения китайской валюты на уровнях выше 13 руб. По нашему мнению, текущие уровни выглядят весьма привлекательными для спекулятивных продаж "под" активизацию экспортеров перед налоговыми выплатами 30 сентября. Сегодня жду перехода к консолидации курса юаня на текущих уровнях. По моим оценкам, он продолжит удерживаться преимущественно в диапазоне 12,8-13,1 руб. и в пятницу; оснований для закрепления выше 13 руб. в ближайшей перспективе я не вижу. Напротив, на следующей неделе наиболее вероятным сценарием видится небольшой коррекционный откат биржевого юаня в направлении 12,5 руб., с расширением спрэда биржевого и внебиржевого курсов, – следствием появления навеса предложения на валютной секции МосБиржи перед налоговым периодом", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $74,77 за баррель, что на 0,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,2% до $71,9 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.