Банк России отметил снижение чистой прибыли МФО в I полугодии на 8%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль микрофинансовых организаций за шесть месяцев 2024 года составила 26 млрд рублей, что на 8% ниже, чем годом ранее, говорится в обзоре Банка России о ключевых показателях МФО.

По сравнению с первым полугодием 2023 года чистая прибыль сократилась у 49% компаний.

Показатель ROE в целом по рынку снизился за II квартал с 23,4% до 22,1%. Доля убыточных организаций за квартал выросла с 30% до 31%. Диспропорции в рентабельности компаний и значительная доля убыточных участников могут способствовать консолидации отрасли, отмечает ЦБ. В частности, доля топ-20 МФО по объему активов непрерывно увеличивалась с IV квартала 2022 года и достигла 57%.

Доля доходов от непрофильных направлений деятельности в первом полугодии 2024 года составила 25%. При этом у 42% компаний непрофильные направления деятельности формируют более 10% всей выручки. Основу доходов от иных направлений деятельности МФО составляют комиссионные поступления от продажи дополнительных финансовых услуг и продуктов (например, страховых продуктов, расширенных пакетов обслуживания, телемедицины).

На фоне ужесточения регуляторных условий МФО постепенно смещают бизнес-модели в сторону среднесрочных займов. Наиболее распространенным стал переход компаний от займов PDL (pay day loans, займы до зарплаты) к IL (installment loans). За год доля займов IL выросла с 43% до 56%, в то время как доля займов PDL снизилась с 38% до 32%.

При этом PDL-сегмент остался самым конкурентным и крупным по численности МФО. Но новые участники рынка выбирают его существенно реже в сравнении с работавшими в указанном сегменте компаниями, которые покинули рынок. Большинство компаний, которые перешли из сегмента PDL и остались на рынке, выбрали смежные сегменты IL на срок 31-60 и 61-180 дней.

Доля POS-займов в структуре выдач за год снизилась с 17% до 9%, а ставки по таким займам выросли вслед за общим уровнем процентных ставок в экономике. Одной из причин сжатия сегмента займов POS также могло быть активное расширение сервисов BNPL, сказано в обзоре ЦБ.