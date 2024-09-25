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Рубль утром слегка снизился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль понижается на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,1325 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,35 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Вероятно укрепление рубля и снижение курса пары "юань-рубль" под отметку 13 руб./юань в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"На дневном графике пары "юань-рубль" во вторник была нарисована "черная свечка" с небольшим "телом", но длинным "хвостом" вверх. Это разворотная "свеча". Продолжаем ждать укрепления рубля и снижения курса под отметку 13 руб./юань. Ожидания сокращения дефицита федерального бюджета позитивно для национальной валюты (глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте доходов бюджета в 2025 году на 12% и снижении дефицита с 1,1% ВВП в 2024 году до 0,5% в 2025 году). Считаем, что в ближайшие как минимум полгода при отсутствии новых стрессов вложения в рублевые активы будут привлекательнее валютных инвестиций", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $74,87 за баррель, что на 0,39% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,52% до $71,19 за баррель.

Существенную поддержку нефтяному рынку – и другим рынкам сырья – накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики.

Другими факторами, подтолкнувшими цены вверх, стали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе.

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