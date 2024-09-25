Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре планируются в объеме 40 тыс. шт., хуже ожиданий

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в сентябре 2024 года планирует продать на российском рынке примерно 40 тыс. автомобилей Lada, что превышает результат сентября прошлого года, но ниже ожиданий компании, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Сентябрь уже близится к концу, и не зря и глава республики (Удмуртия Александр Бречалов - ИФ), и я часто в своих комментариях говорил, что идет активная экспансия китайского автопрома. И, к сожалению, мы видим, что сентябрь месяц не будет не то, что рекордным для продаж "АвтоВАЗа", а уровень продаж будет менее ожидаемого. Надеемся, что вплотную подойдем к планке примерно 40 тыс. автомобилей в сентябре. Хотя рассчитывали больше", - сказал Соколов журналистам в среду.

В сентябре прошлого года продажи "АвтоВАЗа" были на уровне 36,231 тыс., в августе этого года было продано 38,214 тыс. Таким образом, по итогам текущего месяца продажи могут вырасти примерно на 10% г/г и на 5% к августу.

Эффект от мер господдержки российского автопрома, включая повышение утильсбора, проявится ближе к концу этого года, а по оценкам некоторых экспертов – к концу I квартала следующего года, отметил Соколов. План продаж "АвтоВАЗа" на весь 2024 год по-прежнему составляет более 450 тыс. автомобилей, добавил он.

Как сообщалось, за январь-август 2024 года "АвтоВАЗ" продал в РФ 293,49 тыс. пассажирских и коммерческих Lada (+42%), в том числе Lada Granta - 137,876 тыс. шт. (+4%), Lada Vesta - 84,195 тыс. шт. (рост в 4,9 раза на низкой базе), Lada Niva Legend - 30,699 тыс. (+26%), Lada Niva Travel - 33,743 тыс. (+13%).