Стрессовый сценарий на рынке жилья может "съесть" треть капитала крупнейших ипотечных игроков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Нарастание негативных тенденций в экономике и существенное снижение стоимости залогов может привести к необходимости досоздания банками резервов по ипотеке в объеме 4,49 трлн рублей, что составляет 34,2% от размера капитала крупнейших банков на рынке жилищного кредитования. Такая оценка приводится в очередном выпуске бюллетеня Счетной палаты, посвященном результатам аудита программ льготной ипотеки.

По данным Банка России, на 1 января 2024 года портфель ипотеки с первоначальным взносом от 0% до 20% составлял 6,2 трлн рублей, доля таких кредитов в общем объеме задолженности выросла за полтора года до 34% с 28%. По данным госкорпорации "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771), на 1 января 2024 года портфель льготной ипотеки составлял 7,18 трлн рублей, почти половина от этой суммы - кредиты с первоначальным взносом менее 20% на общую сумму 3,53 трлн рублей.

"Нарастание негативных тенденций в экономике, связанных в том числе с санкционными рисками, снижение стоимости залогового имущества по ипотечным кредитам на 20% и более (снижение рыночной стоимости 1 кв. м жилой недвижимости) может привести к необходимости досоздания кредитными организациями резервов в объеме 4493,5 млрд рублей, что составляет 34,2% значения собственных средств топ-13 кредитных организаций, которые занимают более 95% рынка ипотечного кредитования. Десять из указанных банков являются системно значимыми кредитными организациями", - говорится в бюллетене Счетной палаты.

Соответственно, государство будет вынуждено поддерживать банковский сектор вливаниями из федерального бюджета в целях предотвращения разрастания кризиса, отмечает ведомство.

В документе указано, что оценка резервов рассчитывается как максимальное значение при условии уже созданного банками резерва по пулу таких кредитов в размере 1%. При размере созданного резерва 2,9% объем досоздания резервов составит 4,4 трлн рублей.

Счетная палата отмечает, что ЦБ купирует возрастающие риски на рынке ипотечного кредитования, повышая надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом и ссудам заемщикам с высоким показателям долговой нагрузки.