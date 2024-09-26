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Цель Минэнерго по добыче нефти к 2050 году - 540 млн т с оговоркой на условия ОПЕК+

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Целевой ориентир России по добыче нефти в базовом сценарии к 2050 году - 540 млн тонн, объемы могут корректироваться в зависимости от обязательств страны в рамках ОПЕК+, заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин "на полях" Российской энергетической недели.

"Действительно, 540 млн тонн - это тот базовый сценарий, который мы ставим (по добыче нефти к 2050 году - ИФ), но с оговорками с учетом взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+. У нас нет задачи наводнить рынок, если он того не требует. Но (это работает - ИФ) и в обратную сторону: дать дополнительный ресурс рынку, если это будет требоваться", - сказал он.

Он отметил, что Россия спокойна относительно потенциального прироста спроса как до 2030 года, так и до 2050 года.

"С нашей точки зрения - он достаточно существенный. Это как минимум 5-7 млн б/с, то есть примерно 4,5-5,5% от текущего потребления до 2030 года. Дальше мы говорим где-то о 5% дополнительного прироста до 2050 года", - подчеркнул первый замглавы ведомства.

Минэнерго ОПЕК Павел Сорокин
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