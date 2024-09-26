Headhunter 30 сентября запустит программу buyback объемом до 9,6 млрд рублей

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - МКПАО "Хэдхантер" 30 сентября запустит программу обратного выкупа голосующих акций, она продлится до 29 сентября 2025 года, говорится в сообщении компании.

На реализацию программы может быть направлено не более 9,61 млрд рублей.

Совет директоров одобрил программу на заседании 25 сентября.

В четверг стартовали торги акциями МКПАО "Хэдхантер" на Московской бирже под тикером HEAD. Мосбиржа с 25 сентября включила акции МКПАО "Хэдхантер" в список допущенных к торгам. В то же время делистинг АДР HeadHunter Group PLC ожидается 30 сентября 2024 года.

Перед стартом торгов компания анонсировала планы по дивидендным выплатам – после завершения редомициляции МКПАО планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию.