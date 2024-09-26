Новак заявил, что добыча газа в РФ в 2024 г. ожидается на 10% выше к прошлому году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа в России в 2024 году вырастет примерно на 10% к предыдущему году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"В этом году мы ожидаем рост добычи по сравнению с прошлым годом на 10%. Это очень прилично по сравнению с прошлым годом. Плюсом мы, наверное, выйдем где-то на 60 млрд кубических метров газодобычи. Это обеспечено за счет поставок на внутренний рынок и за счет, естественно, экспортных направлений", - сказал Новак.

Он отметил, что Россия переориентировала около 30-40% экспорта газа после потери западных рынков. Помимо увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири", Новак отметил рост экспорта в южном направлении.

Согласно действующему среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в РФ в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м. При этом по итогам первых восьми месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 17 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м.

Рост на 10% от уровня 638 млрд кубометров предусматривает выход на уровень около 700 млрд кубометров.