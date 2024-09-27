Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и попыток нефти приостановить снижение (фьючерс на Brent торгуется в районе $71,7 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%. Обвалились более чем на 40% акции ПАО "Ашинский металлургический завод" после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2842,11 пункта (+0,4%), индекс РТС - 968,89 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 сентября, составляет 92,4074 руб. (+1,94 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), ОК "Русал" (+1,3%), "Магнита" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), бумаги ВТБ (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), "ММК" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Акции ПАО "Ашинский металлургический завод" упали до 88,5 рубля (-43,7%), уровня начала августа. В середине сентября акционеры АМЗ утвердили дивиденды за I полугодие в 77 руб. на акцию, ранее компания не платила дивиденды более 20 лет. На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на рынке акций РФ в конце недели решили выдержать паузу в покупках. Оперативные статданные за сентябрь указывают на существенный общий рост кредитования и очень быстрый рост корпоративного кредитования. Банк России не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре.

Нефть Brent подешевела на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия придерживается решения ОПЕК+ увеличить добычу с 1 декабря и снизить неофициальную целевую цену на нефть в $100 за баррель, чтобы вернуть долю рынка. Несмотря на то, что золото почти каждый день обновляет исторические максимумы, котировки акций российских золотодобывающих компаний пока не могут похвастаться таким же уверенным ростом, отмечают эксперты.

Акции "Газпрома" продолжают восстанавливаться на фоне смешанного новостного фона. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение по отмене НДПИ "Газпрома" пока не принято, оно будет привязано к закону о бюджете на следующую трехлетку. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также сообщил, что отмена надбавки НДПИ "Газпрома" обсуждается в правительстве, но решения пока нет. В текущей ситуации рост капитальных затрат выглядит более вероятным сценарием для компании, нежели выплата дивидендов, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть повышаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются стабилизироваться и удержаться выше сентябрьских минимумов $68,71 и $65,29 за баррель соответственно. ОПЕК+, официальная встреча которой назначена на следующую неделю, объявила о намерении перенести на декабрь запланированное ранее на октябрь повышение нефтедобычи. Решение организации должно стабилизировать цены, однако на рынке все еще преобладают среднесрочные нисходящие риски.

Рынок акций РФ утром пытается развить восходящее движение на фоне сохранения оптимизма на зарубежных площадках, а также попыток восстановления цен на нефть. Котировки многих металлов при этом находятся в стадии сдержанной нисходящей коррекции. С дивидендными "гэпами" в пятницу открылись торги акциями "Ростелекома" и ПАО "Группа Черкизово", в то время как бумаги банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами, дающими доходность 7% по обыкновенным акциям. На неделе в целом российский рынок попытался развить рост, но проявил неуверенность у очередного сопротивления 2900 пунктов по индексу МосБиржи, которое является важным для среднесрочных позиций. В РФ начинается закрытие промежуточных дивидендных реестров, что до середины октября может выступать локальным негативом для общерыночной динамики, полагает Кожухова.

Зарубежные рынки акций

В США в четверг индексы акций выросли на 0,4-0,6% на позитивных статданных, причем S&P 500 (+0,4%) в очередной раз обновил рекордный максимум.

Министерство торговли США подтвердило оценку роста экономики страны во втором квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка.

Между тем, отчет Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных за 4 месяца 218 тыс.

Внимание трейдеров теперь направлено на отчет о доходах и расходах американцев за август, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Минторг США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 МСК.

Информация о новых экономических стимулах в Китае поддержала позитивный настрой рынка в четверг, инвесторы надеются, что принимаемые в КНР меры будут иметь благоприятные последствия для мировой экономики.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,04-0,2%).

Народный банк Китая с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда цены выросли на 2,2%. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 1,9%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться, но завершают неделю ощутимым снижением из-за ожиданий роста мирового предложения сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $71,72 за баррель (+0,2% и -2,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $67,8 за баррель (+0,2% и -2,9% в четверг).

На этой неделе Brent потеряла 4%, WTI - 4,7%.

Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем, власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

Трейдеры также следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган, однако, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает MarketWatch.