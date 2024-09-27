Первый зампред ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум 20% и пробивать его для того, чтобы обуздать нашу инфляцию, и это, по сути, открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки", - сообщил он журналистам.

"Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - считает он.

ВТБ в своем бизнес-плане на 2025 год заложил инфляцию на уровне 6% и среднюю ключевую ставку в 19%. "Если инфляция 6%, это соответствует 19-процентной средней ключевой ставке по 2025 году. При этом кривые конкретные - будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое удержание 20%, а потом снижение - это уже острые спекуляции, и поэтому, по сути, мы выбрали вариант 6-процентной инфляции и 19-процентной средней ключевой ставки по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов - если инфляция - 8%, то ставка легко может быть 23%", - заявил Пьянов.

"При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 году", - отметил он.

"Всех своих помощников ЦБ в дополнение к денежно-кредитной политике пока генерит сам, производит сам. И существующие помощники, которые сильные, сгенерированные Центральным банком, это макропруденциальное регулирование. Сейчас макропруденциальное регулирование эффективно охлаждает розничное кредитование", - добавил первый зампред ВТБ.

Основной интригой предстоящего опорного заседания совета директоров ЦБ 25 октября будет оценка регулятором параметров нового трехлетнего бюджета, подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

"Баланс финансовых рынков, который мы наблюдаем, сформировался исходя из предположения, что ставка будет 20%. Поэтому если ставка будет пробита вверх, будет пробивать границу 20%, это будет вызывать определенную перебалансировку финансовых рынков", - добавил Пьянов.

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых. При это ЦБ дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании.