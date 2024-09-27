Рубль в пятницу понизился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями. При этом ранее в ходе торгов рубль неоднократно предпринимал попытки перейти в зеленую зону, но закрепиться ему там все же не удалось.

Поддержку рублю продолжала оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 19:00 составил 13,281 руб., что на 10,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,52 копейки, до 92,7126 руб., и поднял курс евро на 27,63 копейки, до 103,4694 руб.

"За неделю биржевой курс рубля к юаню ослаб на 1,3% (до 13,3 руб./юань), несмотря на подготовку к налоговому периоду (30 сентября). Мы считаем, что на следующей неделе поддержка рубля от роста продаж валюты экспортерами иссякнет, в связи с чем рубль может продолжить плавное ослабление. Кроме того, приближение периода длинных выходных в Китае (с 1 октября) может сформировать дополнительный спрос на валюту и усилить давление на курс рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Александр Камышанский.

Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - высказал свое мнение журналистам первый зампред ВТБ в пятницу.

Основной интригой предстоящего опорного заседания совета директоров ЦБ 25 октября будет оценка регулятором параметров нового трехлетнего бюджета, подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

"Баланс финансовых рынков, который мы наблюдаем, сформировался исходя из предположения, что ставка будет 20%. Поэтому если ставка будет пробита вверх, будет пробивать границу 20%, это будет вызывать определенную перебалансировку финансовых рынков", - добавил Пьянов.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. "Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - сказала Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно подниматься вечером в пятницу, однако завершают неделю в минусе на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросли на 0,38%, до $71,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,52%, до $68,02 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 2,9%. С начала недели обе марки потеряли порядка 4%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия готовится нарастить добычу в соответствии с ранее озвученным планом, хотя многие надеялись, что этого не случится.

Как написала Financial Times, Эр-Рияд планирует отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем поддержку ценам в пятницу оказывают известия о новых стимулах в Китае.

Китайский ЦБ с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 сентября увеличилась на 2 базисных пункта, до 18,37% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу осталась на прежнем уровне - 18,58% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,65% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и составила 17,23% годовых относительно предыдущего торгового дня.