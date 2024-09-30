ВЭБ за трехлетку получит от РФ взносы на 225 млрд руб. на возмещение расходов по проектам "фабрики"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ, выступающий оператором "Фабрики проектного финансирования", в предстоящую трехлетку получит имущественные взносы от РФ в связи с предоставлением кредитов в рамках реализации этого механизма на общую сумму 225 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

В 2025 г. взнос на возмещение расходов по кредитам "фабрики" запланирован в размере 123,85 млрд рублей, в 2026 г. - 76,5 млрд руб., в 2027 г. - 24,62 млрд рублей, говорится в документе. Средства выделяются в рамках финансирования федерального проекта "Повышение инвестиционной активности".

В действующем бюджете, согласно пояснительной записке к нему, на механизм "фабрики" были заложены имущественные взносы в ВЭБ на 2024 г. в сумме 31,5 млрд рублей (с формулировкой "в связи с ростом ключевой ставки Банка России и необходимостью субсидирования проектов с заключенными договорами синдицированного кредитования").