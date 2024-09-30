Поиск

ВЭБ за трехлетку получит от РФ взносы на 225 млрд руб. на возмещение расходов по проектам "фабрики"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ, выступающий оператором "Фабрики проектного финансирования", в предстоящую трехлетку получит имущественные взносы от РФ в связи с предоставлением кредитов в рамках реализации этого механизма на общую сумму 225 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

В 2025 г. взнос на возмещение расходов по кредитам "фабрики" запланирован в размере 123,85 млрд рублей, в 2026 г. - 76,5 млрд руб., в 2027 г. - 24,62 млрд рублей, говорится в документе. Средства выделяются в рамках финансирования федерального проекта "Повышение инвестиционной активности".

В действующем бюджете, согласно пояснительной записке к нему, на механизм "фабрики" были заложены имущественные взносы в ВЭБ на 2024 г. в сумме 31,5 млрд рублей (с формулировкой "в связи с ростом ключевой ставки Банка России и необходимостью субсидирования проектов с заключенными договорами синдицированного кредитования").

ВЭБ Фабрика проектного финансирования
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маткапитал может составить 676 тыс. руб. на первого ребенка и 893 тыс. руб. на второго

"Рольф" вывели из-под управления Росимущества после сообщения о смене собственника

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $301,9 млрд

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });