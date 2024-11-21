"Кордиант" возобновил работу шинного завода в Ульяновске, купленного у Bridgestone

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Шинный завод Gislaved в Ульяновске (бывший Bridgestone, входит в группу "Кордиант") успешно возобновил производство, сообщает пресс-служба холдинга "Кордиант".

"Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved. Старт производства зимних шин запланирован на первое полугодие 2025 года. Завершены все стандартные испытания и сертификации, необходимые для возобновления производства, подтверждающие безопасность продукции и готовность к старту продаж", - говорится в сообщении.

В 2025 году на предприятии планируется выпустить 1,2 млн шин при проектной мощности 2,4 млн шин в год.

Как сообщалось, Bridgestone остановил производство шин в Ульяновске в марте 2022 года. В декабре 2023 года японский концерн продал свои шинные активы в РФ холдинговой компании S8 Capital, а в октябре 2024 года консолидированные шинные активы "Кордиант" были приобретены "Севергрупп", осуществляющей деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова.

"Кордиант" имеет шинные заводы в Ярославле (мощность - 3,6 млн шин в год), Омске (5,5 млн), Калужской области (бывшие активы Continental, 3,5 млн) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone, 2,4 млн). Совокупная проектная мощность - 15 млн шин. Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году, рассматривает экспорт шин в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.