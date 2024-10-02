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Петербургская биржа предложила обязать арендаторов леса продавать на бирже 10% древесины

Петербургская биржа предложила обязать арендаторов леса продавать на бирже 10% древесины
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предлагает обязать арендаторов лесных участков продавать на бирже 10% от объема заготовленной древесины. Такое предложение биржа вынесла на обсуждение комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, говорится в сообщении СПбМТСБ.

Вице-президент СПбМТСБ Александр Миллерман, представляя депутатам предложения биржи, отметил, что стандарт биржевой торговли лесом должен основываться на безадресных сделках, заблаговременном информировании о предстоящих торгах, наличии системы клиринга по заключенным договорам и единых условиях для всех участников торгов.

Миллерман напомнил, что с 2022 года торговля лесом выведена на биржевые торги в целях декриминализации отрасли. Обязанность по торговле на бирже распространяется на лесхозы и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Теперь СПбМТСБ предлагает включить в этот перечень арендаторов лесных участков с минимальным обязательным объемом реализации на бирже в 10% заготовленной древесины. "По нашему опыту 10% вывода такого леса на биржу позволит создать статистическую выборку для расчёта ценовых индикаторов и понять реальную рыночную стоимость леса, который реализуют арендаторы", - сказал Миллерман.

СПбМТСБ Госдума
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