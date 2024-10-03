Пьянов заявил, что "рублификации" валютных субордов ВТБ пока препятствует регулирование ЦБ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Планы "рублификации" валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: этому препятствует действующее регулирование, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В августе Банк России зарегистрировал изменения в программу бессрочных облигаций ВТБ - максимальная сумма номинальных стоимостей бумаг, размещаемых в рамках программы, была увеличена с 300 млрд до 800 млрд рублей. ВТБ отмечал, что увеличение объема программы обеспечит, в том числе, возможности для "рублификации" валютных выпусков. Всего сейчас в обращении находятся 8 валютных выпусков бессрочных субордов ВТБ, которые потенциально могли бы подпасть под эту процедуру, включая выпуск "вечных" замещающих облигаций. Ранее ВТБ неоднократно заявлял, что хотел бы отвязать от доллара выпуск замещающих бондов ЗО-Т1, заменивших "вечные" субординированные евробонды.

В августе же ВТБ инициировал опрос держателей валютных субордов, предложив им проголосовать за "рублификацию" по плавающей или фиксированной ставке либо отказаться от варианта перевода номинала бондов в рубли. Подавляющее большинство держателей высказалось за "рублификацию", сказал Пьянов. "Причем со ставкой в привязке к ключевой. В условиях жесткой денежно-кредитной политики желание получить не фиксированную ставку и не брать на себя процентный риск понятно", - отметил он.

Препятствием выступает регулирование ЦБ, который сейчас запрещает регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%, сказал первый зампред ВТБ. "При ключевой ставке в 19%, у которой еще и есть потенциал к повышению, и желании иметь инструмент "КС+" невозможно предложить интересную доходность в рублях. А мы считаем, что наши инструменты должны оставаться привлекательны. Поэтому с большой вероятностью "рублификации" в 2024 году не будет", - заявил Пьянов.

В соответствии с положением Банка России № 646-П о методике определения капитала банков, при отсутствии субординированных кредитов (депозитов, займов) на сопоставимых условиях предельная величина ставки по рублевому субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) должна составлять 15%. При нынешних ставках это ограничение не позволяет использовать суборды для пополнения капитала в условиях снижения уровня его достаточности в секторе, жаловались банкиры на недавнем форуме в Сочи. Зампред ЦБ Ольга Полякова тогда ответила, что возможность пересмотра порога "сейчас находится в обсуждении" у регулятора.

"Сейчас обсуждаются инициативы по реформированию регулирования субординированного долга, регистрации его в капитале. Полагаем, что интересные рублевые доходности, вероятно, можно будет предложить после вступления в силу нового регулирования. Кстати, по этой же причине для всего банковского сектора закрыт рынок новых субординированных инструментов. Валютные инструменты банкам не подходят в силу регулирования открытой валютной позиции, а рублевые инструменты ограничены 15-процентной ставкой, сейчас они по этой ставке инвесторам не особо интересны в силу наличия депозитов по ставкам, превышающим ключевую", - отметил Пьянов.