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Завод AGR за 8 месяцев работы выпустил 17 тыс. автомобилей под брендом Solaris

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - AGR Automotive Group (ООО "АГР") в феврале-сентябре 2024 года выпустила 17,020 тыс. автомобилей под брендом Solaris, сообщает пресс-служба компании.

При этом с марта по сентябрь реализовано 13,779 тыс. автомобилей Solaris.

Производство модельного ряда Solaris на ООО "Автомобильный завод АГР" (Петербург, ранее - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") началось в феврале 2024 года. В марте завод приступил к отгрузкам первой партии автомобилей в дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжья, Кавказа, Урала, Сибири и других регионов России.

Модельный ряд бренда Solaris включает следующие модели: седаны Solaris HS и Solaris KRS, компактный кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX. В настоящее время на конвейере предприятия производятся все четыре модели бренда.

Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии до ухода Hyundai из РФ. Соответственно, в связке с новым брендом Solaris указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям моделей.

ООО "Автомобильный завод "АГР" включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. Общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек.

В январе 2024 года материнская компания автохолдинга AGR - ООО "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению 100% долей бывшей российской производственной "дочки" Hyundai, объединяющей петербургские производственные площадки в Каменке (выпускала Hyundai и Kia) и Шушарах (экс-завод GM). Условия сделки в AGR не раскрывают. Южнокорейская The Chosun Ilbo писала, что цена сделки была утверждена на уровне символических 140 тыс. вон – то есть примерно 10 тыс. рублей.

В 2021 году ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" собрало 234 тыс. автомобилей.

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