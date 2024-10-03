Союз пивоваров не исключил "великую депрессию" в отрасли из-за резкого роста акцизов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Планы по новому увеличению акцизов на пиво являются основным риском для пивоваренной отрасли РФ. В результате едва наметившийся в ней "ренессанс" может смениться "великой депрессией", считают в Союзе российских пивоваров.

"Новое резкое повышение акцизов, о котором никто даже не посоветовался с отраслевым экспертным сообществом, "съест" практически всю маржу производителей, если не перекладывать расходы в розничные цены на пиво", - заявил председатель совета союза, гендиректор ООО "Суздальский пивовар" Даниил Бриман, процитированный в пресс-релизе союза по итогам ежегодного Стекольного форума, который прошел в четверг в Суздале.

По его словам, "при таком сценарии у компаний-производителей не останется средств не только на развитие, но даже на поддержание в исправном состоянии основного технологического оборудования". "Это неизбежно приведет к кризису в нашей индустрии. Едва наметившийся "ренессанс" пивоваренной отрасли грозит смениться "великой депрессией", - предупредил он.

Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, внесенному в Госдуму в "бюджетном пакете", акциз на пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% до 8,6% в 2025 году предлагается увеличить с текущих 26 рублей до 30 рублей за 1 литр. В 2026-2027 годах – до 31 и 32 рублей за 1 литр соответственно.

При этом союз напоминает, что согласно действующему Налоговому кодексу, изменения в который были внесены в июле этого года, в 2025 году ставка должна была составить 27 рублей за 1 литр, в 2026-2027 годах – соответственно, 28 и 29 рублей.

Помимо повышения ставок, издержки также могут увеличиться за счет инфляция в сфере логистики, роста стоимости основного сырья и упаковки и других затрат, отмечается в пресс-релизе.

Сославшись на данные Росстата, союз сообщил, что в первом полугодии этого года производство пива в РФ выросло до максимального показателя за 11 лет – до 451,4 млн декалитров, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Союз российских пивоваров (СРП) объединяет более 100 производителей пивоваренной и безалкогольной продукции и их смежников. Создан 15 сентября 1999 года.