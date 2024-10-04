"Астарта Агротрейдинг" скоро начнет экспорт нута в Пакистан в обмен на рис и мандарины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Компания "Астарта Агротрейдинг" (Саратов, один из крупных трейдеров сельхозпродукции в РФ) планирует в ближайшие две недели начать экспорт нута в Пакистан в рамках бартерной торговли. В планах – расширение этого вида торговли, для чего в Саратовской области она намерена создать таможенный склад.

"В ближайшие две недели (планируем начать - ИФ). Подписано два соглашения – меняем нут на рис с одной компанией. И меняем нут на мандарины со второй", - сообщил "Интерфаксу" бенефициар компании Станислав Невейницын.

Спрос на бобовые

Соглашения были подписаны с компаниями Meskay & Femtee Trading Company и National Fruit Processing Factory в начале октября на первом пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме в Москве. Объемы партий - по 20 тыс. тонн нута и риса. "Про объемы поставок мандаринов пока сказать не могу, потому что мы будем пробовать их мандарины на вкус в прямом смысле слова", - сказал Невейницын.

"Первая отправка нута будет пробной, потому что надо понять продаваемость их риса, который получим взамен, - сообщил он. - Контракт по мандаринам будет исполняться с декабря по май". Поставки будут организованы автомобильным транспортом. При этом еще предстоит решить все необходимые для поставок вопросы с таможенными органами и Россельхознадзором.

По его словам, партнер компании по поставкам риса является вторым в Пакистане по объемам выращивания и переработке риса. "А по мандаринам – номер один по фруктам", - отметил он.

"В Пакистане большой спрос на бобовые культуры, так что надо настраивать саратовских крестьян на то, чтобы они больше выращивали их, а мы сможем организовать гарантированный сбыт", - заявил бенефициар компании.

"Чтобы машины ездили туда-обратно, как трамваи"

Невейницын также сообщил, что для расширения этого вида торговли компания планирует организовать собственный таможенный склад.

"Мы хотим сделать полный комплекс. У нас в Энгельсе есть хаб, где планируем сделать таможенный склад, чтобы оказывать все услуги – по принципу "одного окна", - сказал он. - Мы загружаем машину нутом, затамаживаем и отправляем в Пакистан. Машина возвращается с рисом. Мы на этом же таможенном складе ее разгружаем, растамаживаем и отправляем рис в продажу. И так, чтобы машины ездили туда-обратно, как трамваи". Площадь склада составляет 76 тыс. кв. метров.

В планах – обмен на помидоры и гранаты

По его словам, такие торговые взаимоотношения планируется организовать и с другими странами, с Узбекистаном и Азербайджаном, в частности. "С Азербайджаном уже прошли переговоры по поставкам помидоров и гранатов. Азербайджан сейчас решает, что им нужно. На прошлой неделе я был в Азербайджане, провел переговоры. Они заинтересовались", - сказал Невейницын.

Как заявили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, в этой торговле с позиции надзорного ведомства главное, чтобы ввозимая из Пакистана продукция соответствовала фитосанитарным требованиям и имела фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность. "В свою очередь, отгружаемая с российской стороны продукция также должна соответствовать фитосанитарным требованиям Пакистана", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось, в начале этого года Минэкономразвития РФ объявило о разработке для российских участников ВЭД навигатора по внешнеторговым бартерным сделкам. Это информационно-аналитический документ, который включает описание видов бартерных сделок и их преимуществ, а также справочную информацию о нормативных правовых актах, регулирующих проведение внешнеторговых бартерных сделок, пошаговую инструкцию по их организации, порядок определения равной стоимости обмениваемых товаров или услуг, типовые формы.

"В условиях санкционных ограничений участники внешнеэкономической деятельности активно выходят на новые рынки, в том числе на рынки иностранных государств, национальная валюта которых является неконвертируемой или имеет высокую волатильность, - пояснял тогда замминистра экономического развития Владимир Ильичев. - Внешнеторговые бартерные сделки позволяют осуществлять обмен товаров и услуг с иностранными компаниями без необходимости осуществления международных транзакций".