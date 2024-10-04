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Денежная база в России снизилась с 20 по 27 сентября на 86,6 млрд рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 27 сентября 18 300 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 20 сентября денежная база в России равнялась 18 386,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,48%, или на 86,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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