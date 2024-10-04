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СПбМТСБ с 2025 года опробует торги зелеными сертификатами происхождения электроэнергии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 2025 года планирует начать тренировочные торги зелеными сертификатами происхождения электроэнергии, сообщил управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии биржи Сергей Трофименко на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

"Сейчас предложили модель, на которой потренируемся. С нового года мы начнём тренировки по торговле зелеными сертификатами", - заявил он.

По его словам, у СПбМТСБ было подготовлено пять соглашений с различными поставщиками атрибутов генерации о возможности торговли на бирже зелеными сертификатами. В рамках этих соглашений разрабатывается стратегия торгов.

"Посоветовавшись с участниками, учитывая те торговые стратегии, которые уже сложились, мы решили запустить торги поставочным фьючерсом. Но в рамках этого проекта потребовалось изменение законодательства, чем мы сейчас занимаемся", - сказал Трофименко.

С 1 февраля 2024 года в России официально заработала полноценная система обращения атрибутов генерации и сертификатов происхождения электроэнергии, она позволяет официально подтвердить, что купленная электроэнергия была произведена конкретным низкоуглеродным объектом, а также отдельно или вместе приобрести зеленые сертификаты на эту электроэнергию.

На начало октября 2024 года в системе зарегистрирован 171 генерирующий объект общей мощностью 28,8 ГВт, основной объем приходится на объекты ГЭС - 23,4 ГВт, говорится в презентации "Совета рынка".

СПбМТСБ Сергей Трофименко Совет рынка
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