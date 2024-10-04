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Поставки дынь из Казахстана в РФ с 7 октября могут приостановить из-за дынной мухи

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить с 7 октября 2024 года выдачу фитосанитарных сертификатов на свежие дыни, выращенные в республике.

Как сообщает служба, "решение принято в связи с неоднократными выявлениями в прошлом и текущем годах в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта – дынной мухи (Myiopardalis pardalina (Bigot) и в целях сохранения фитосанитарного благополучия России". Дынная муха является карантинным объектом для стран ЕАЭС и повреждает также арбузы, огурцы, тыквы и другие культуры.

"Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения дынной мухи может составить более 250 млн рублей", - подсчитали в Россельхознадзоре.

Согласно сообщению, в 2024 году заметно увеличился импорт в РФ из Казахстана подкарантинной продукции, большая часть которой – плодоовощная. При этом более 17% от общего объема приходится на свежие дыни, сертификацию которых проводит комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.

Россельхознадзор Казахстан
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