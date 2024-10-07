"Ростех" построит завод медтехники за 1,5 млрд рублей в ОЭЗ "Калуга"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - АО "РТ-Медицинские технологии" ("РТ-МедТех", дочерняя компания ГК "Ростех") построит завод медтехники в ОЭЗ "Калуга", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Соответствующее соглашение о реализации проекта в понедельник подписано на форуме "Биопром". Инвестиции в предприятие планируются в размере около 1,5 млрд рублей.

"В линейку продукции войдут приборы для диагностики и лечения различных заболеваний. Планируется создать десятки высокотехнологичных рабочих мест", - написал Шапша.

Сроки реализации проекта глава региона не уточнил.

Шапша отметил, что инвестор получит льготы, преференции и сопровождение на каждом этапе строительства, говорится в сообщении госкорпорации.

"После ухода зарубежных партнеров перед нами остро встал вопрос импортозамещения. Для обеспечения технологического суверенитета мы в первую очередь начали разрабатывать свои подходы к решению стратегических задач в области здравоохранения, создавать отечественные аналоги и замещать иностранное оборудование. В планах "Ростеха" - в 4 раза увеличить присутствие наших производителей на рынке медицинских изделий. Общий объем инвестиций составит более 10 млрд рублей", - сказал генеральный директор "РТ-Медицинские технологии" Сергей Дмитроченко, его слова приводятся в сообщении "Ростеха".

"РТ-МедТех" является единым центром по созданию, продвижению и сервису медицинского оборудования "Ростеха". На сегодняшний день зарегистрировано более 150 видов медтехники производства "Ростеха" для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины.