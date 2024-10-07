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Международные резервы РФ в сентябре выросли на 3,3% до $633,7 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в сентябре 2024 года вырос на $20,022 млрд, или на 3,3%, до $633,737 млрд с $613,715 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-сентябре 2024 года резервы увеличились на $35,145 млрд, или на 5,9%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре выросла на $10,950 млрд, или на 5,8%, до $199,764 млрд со $188,814 млрд.

Доля золота в резервах на 1 октября увеличилась до рекордных 31,5% с 30,8% на 1 сентября.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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