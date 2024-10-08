Банк России увидел риски концентрации на рынке юаневых облигаций

Больше четверти их объема консолидировали три инвестора

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России высоко концентрирован рынок юаневых облигаций: больше четверти его объема консолидировали три инвестора, сообщил Банк России в очередном Обзоре рисков финрынков.

Облигации в юанях - относительно новый сегмент российского долгового рынка. Своим развитием в последние два с половиной года он обязан существенным изменениям структуры валютного рынка на фоне многочисленных санкционных ограничений. Первопроходцем стал "Русал", разместивший в июле 2022 года два выпуска облигаций по 2 млрд юаней каждый. Затем на рынок вышли "Полюс", "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586), "Роснефть", Segezha Group, "Южуралзолото", "ФосАгро", Альфа-банк, "Акрон", ГТЛК, Газпромбанк, "Газпром нефть" и другие эмитенты.

В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на него приходится 46% всего объема корпоративных облигаций в юанях в обращении, пишет ЦБ в своем обзоре.

"При этом основной объем облигаций находится во владении всего трех участников (28% всего объема юаневых облигаций в обращении)", - обращает внимание регулятор.