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Российские розничные инвесторы в сентябре сократили объем продаж акций

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2024 года розничные инвесторы остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж сократился до 10,7 млрд рублей с 17,9 млрд рублей в августе, говорится "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России .

В сентябре, несмотря на продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики, на российском рынке была зафиксирована положительная динамика впервые с мая, напоминает ЦБ. Индекс МосБиржи вырос на 7,8% (в августе снизился на 9,9%).

Среднедневной объем торгов акциями в сентябре увеличился на 20,7%, до 122,3 млрд рублей (в августе - 101,3 млрд рублей). Доля физлиц за месяц снизилась до 75,4% с 78,5%.

Крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали НФО за счет доверительного управления и за счет собственных средств, приобретя бумаги на 12,6 млрд рублей и 12,5 млрд рублей соответственно.

Основные нетто-продажи совершили банки, не относящиеся к СЗКО - на 13,2 млрд рублей.

НФО Мосбиржа Банк России ЦБ РФ
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