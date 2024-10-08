"Рольф" ведет переговоры о сделке M&A на фоне заявленных планов экспансии в 12 регионов РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший по выручке российский автодилер "Рольф" рассматривает приобретение в рамках M&A сделки как одну из возможностей масштабирования бизнеса, планируя расширение бизнеса в 12 российских регионов и проведение IPO в 2025-26 годах.

Обновленную стратегию развития "Рольфа" до 2030 года во вторник представили новый владелец группы Умар Кремлев и первый замгендиректора компании Светлана Виноградова.

Свой маркетплейс и услуги

"Новую стратегию мы хотим построить на уровне экосистемы – любое упоминание, любая идея нашего клиента об автомобиле должна быть реализована через "Рольф". Безусловно, предполагается и увеличение ассортимента, в том числе в сегменты вело-мото-квадро, а также в электромобили. Мы будем предоставлять нашим клиентам новые услуги, тюнинг, детейлинг. Также будем делать свой собственный маркетплейс и другие услуги – помощь на дорогах, авто в аренду", - сообщила Виноградова в ходе презентации стратегии.

Экспансия "Рольфа", работающего в Москве и Петербурге, планируется в 12 регионов: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов и Самару, а также Екатеринбург, Уфу, Челябинск, Пермь, Казань и Тюмень.

"Мы будем выходить в новые регионы с учетом увеличения доли автомобилей Lada. На протяжении последних двух лет уже работали в этих 12 регионах: выкупали автомобили с пробегом, продавали. Мы изучили региональные особенности и сейчас достаточно уверенно себя чувствуем на предмет предложения услуг сервиса в этих регионах, а также в части продаж новых машин, объем которых планируем наращивать. Ранее, в 2006-07 годах, у нас уже был, к сожалению, неуспешный опыт похода в регионы. Мы тщательно проанализировали ошибки, которые допустили 16-17 лет назад, поэтому сейчас зашли немного с другой стороны, через бизнес автомобилей с пробегом", - рассказала Виноградова.

Она сообщила, что при выборе новых агломераций для экспансии компания опиралась на такие факторы, как численность населения, уровень занятости людей в возрасте от 15 до 72 лет, обеспеченность автомобилями на 1 тыс. человек, количество зарегистрированных в регионе автомобилей, рейтинг закредитованности, доля просрочки, количество индивидуальных предпринимателей и доля малого и среднего бизнеса.

"Мы изучаем каждый город, каждый регион на предмет конкурентов. Как только понимаем, что мы можем зайти в регион и быстро нарастить свою долю, мы туда заходим. С точки зрения продаж новых автомобилей мы должны понимать, где присутствует бренд Lada, чтобы мы смогли быстро зайти и нарастить объемы. Фактически этот бренд присутствует во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас мы не продаем Lada не потому, что нам не нравится этот автомобиль, а потому что у нас целевая аудитория другая", - сообщила Виноградова журналистам после презентации.

На вопрос о том, рассматривает ли "Рольф" приобретение других бизнесов в рамках сделки M&A на фоне анонсированных планов расширения географического присутствия, глава компании ответила: "Рассматриваем, и ведутся переговоры. Подписано NDA (соглашение о неразглашении - ИФ), не могу об этом говорить". При этом она подтвердила, что переговоры со вторым по выручке в РФ автодилером "Ключавто", который в конце 2021 года хотел приобрести бизнес "Рольфа" на правах единственного покупателя, больше не ведутся.

Планы на IPO в 2025-26 годах

На презентации во вторник Виноградова также сообщила о планах "Рольфа" провести IPO в 2025-26 годах. Детальных планов первичного размещения акций она не уточнила, отметив лишь, что дилер будет ждать "удачного окна". "Мы предполагаем, что IPO будет в 2025-2026 году. Понятно, что на все наши инвестиционные проекты нужно финансирование. У нас такой опыт уже есть, мы в 2019-2020 годах выпускали облигации. Повышенный интерес к нашей компании позволяет нам быть уверенными, что выход на IPO тоже будет успешным. Безусловно, для нашей компании это повышение стоимости, это дополнительные ресурсы для развития и мотивации персонала", - сказала она в ходе презентации.

В планах – свои велосипеды, мопеды и бренд автомобиля

Новый владелец "Рольфа" Умар Кремлев в ходе презентации сообщил о том, что кроме прочего автодилер планирует также масштабировать производство автокомпонентов под собственным брендом и создать свой бренд автомобиля с локальным производством, а также другой техники.

"У нас в планах – делать свои велосипеды, мопеды и мототехнику – в этом направлении тоже будем развиваться. Чтобы была полная инфраструктура, экосистема удобная для покупателей. Дальше мы планируем, конечно же, создание своего бренда автомобиля. Мы это уже обсуждали со многими компаниями. Уже запустили проект, который пошел – это автозапчасти. В принципе, он уже успешен – тормозные колодки, тормозные диски начали делать и много разных аксессуаров "Рольф". И мы это будем увеличивать – в ближайшее время резину планируем тоже запустить "Рольф", диски", - сказал владелец "Рольфа".

"Рольф" – один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. подержанных (+37,8%). Годовая выручка по МСФО составила 324 млрд руб. (+40%), чистая прибыль – 5,2 млрд руб. (снижение в 2,5 раза).

Активы "Рольфа" по указу президента РФ Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу.

После этого Генпрокуратура РФ подала в суд Санкт-Петербурга иск об обращении дилера в госсобственность. В феврале заявление было удовлетворено. Суд в решении отметил, что активы изъяты как "имущество, полученное коррупционным путем", сославшись на то, что основатель "Рольфа" Сергей Петров руководил компанией параллельно с работой депутатом Госдумы.

Весной текущего года в "Рольфе" сменился руководитель. Компанию возглавил Роман Антонов, бизнес-партнер предпринимателя Кремлева. В начале сентября "Рольф" опубликовал пресс-релиз о смене собственника, заявив, что владельцем компании стал сам Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов".

В конце сентября был опубликован президентский указ, в соответствии с которым "Рольф" был выведен из-под управления Росимущества.