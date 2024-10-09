Рубль утром немного дешевеет к юаню после падения накануне

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль немного дешевеет после сильного падения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6515 руб. (+0,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,05 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют подъем утром в среду после резкого падения днем ранее на сигналах о готовности "Хезболлы" к перемирию с Израилем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $77,58 за баррель, что на 0,53% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,33%, до $73,81 за баррель.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.