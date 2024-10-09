Транспорт нефтепродуктов по системе "Транснефти" на внутренний рынок в 2023 г. вырос на 8%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Транспортировка нефтепродуктов на внутренний рынок по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) "Транснефти" в 2023 году составила 14,5 млн тонн, что на 8,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает корпоративный журнал компании "Трубопроводный транспорт нефти" (ТТН).

"Сейчас доля трубопроводного транспорта в поставках светлых нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок составляет порядка 63% и 16% соответственно. При планировании транспортировки приоритет отдается поставкам на внутренний рынок, соответственно, экспортные объемы распределяются только после полного исполнения заявок российских потребителей. Если говорить о динамике трубопроводных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок за последние пять лет, то рост составил 3,8 млн т, в основном за счет дизельного топлива", - сообщил изданию вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Он уточнил, что в настоящее время к системе МНПП общей протяженностью 16,5 тыс. км подключены 18 российских НПЗ, более 30 нефтебаз, а также 6 топливно-заправочных комплексов, расположенных в аэропортах Московского авиаузла, а также в аэропорту Пулково. Помимо этого, компания осуществляет налив нефтепродуктов с девяти собственных автоналивных пунктов и двух пунктов налива на железнодорожный транспорт.

Методом последовательной перекачки транспортируются автомобильные бензины марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 по маршруту Староликеево - Рязань - Володарская, по Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу вокруг Москвы, а также дизельное топливо и автомобильный бензин АИ-92-К5 по нефтепродуктопроводу Омск - Сокур. При последовательной перекачке один нефтепродукт вытесняется другим, образуя в зоне контакта смесь исходных нефтепродуктов, которая на приемо-сдаточном пункте распределяется в резервуарном парке. "Необходимое качество и стабильные объемы обеспечивают соответствие нефтепродуктов нормативным требованиям в конце маршрута транспортировки", - подчеркнул вице-президент.

По его информации, установленный договорными отношениями срок транспортировки нефтепродуктов по системе МНПП составляет не более одного месяца, при этом поставка на автоналивные пункты "Транснефти" в высокий сезон сокращена до трех календарных дней от момента приема топлива в систему.

В конце 2017 года "Транснефть" стала оператором товарных поставок Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Согласно данным ТТН, отгрузка нефтепродуктов с биржевых базисов ПАО "Транснефть" в прошлом году составила 4,7 млн тонн по сравнению с 4,6 млн тонн годом ранее.

"ПАО "Транснефть" обеспечивает быстрые и надежные поставки биржевого товара за счет использования автоматизированной системы учета на торговых товарных счетах и исполнения принципа "поставка против платежа". Данная система применяется с осени 2017 года на девяти автоналивных пунктах компании на безвозмездной основе. Нами значительно сокращены сроки оформления передачи товара потребителям. Отпуск нефтепродуктов производится уже на следующий день после поступления в адрес ПАО "Транснефть" распоряжения от владельца торгового товарного счета", - пояснил Андронов.

"У участников торгов появилась возможность реализации товара не только от производителей благодаря этому расширилась география биржевой торговли. Размер лота оператора товарных поставок составляет одну тонну, что позволяет вовлекать мелкооптовых покупателей в биржевую деятельность", - продолжил он.

"С базисов биржевых поставок компании нами отгружаются дизельное топливо и автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95. Если говорить о росте объемов, то по сравнению с 2018 годом отгрузки увеличились на 1,8 млн т в год, или на 61%. При этом основной рост приходится на дизельное топливо. Следует отметить, что в сегменте автомобильного бензина также имеется положительная динамика увеличения отгрузок", - сообщил топ-менеджер.