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ЦБ предложил сделать штрафы за манипулирование на фондовом рынке кратными ущербу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает изменить систему наказания за манипулирование на фондовом рынке, сделать упор на экономическую составляющую и повысить планку ущерба, с которого наступает уголовная ответственность, сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

Он отметил, что действующая система наказания "не совсем отвечает духу времени". "Получается следующая история: ущерб до 3,75 млн рублей - это административный штраф для физлица, аж целых 3 тысячи рублей, а потом сразу уголовная ответственность. Явно с точки зрения применения не самые эффективные меры,. С одной стороны, где-то очень мягко, с другой, наоборот, сразу очень жестко. Я уж молчу о том, что сам уголовный процесс тяжелый для всех сторон", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

По его словам, параметры ответственности и пороги, с которых она наступает, нужно пересмотреть. "Мы будем выходить с предложениями усилить экономическую составляющую. Нам кажется, что в этом случае, учитывая, что явление действительно разрушающее рынок, если оно происходит, она (ответственность - ИФ) должна быть прежде всего материальной, штрафы должны быть просто кратными, должна быть кратность ущерба. Какая кратность - это можно обсуждать, но точно экономический стимул должен доминировать", - пояснил Габуния. Одновременно с этим, отметил он, порог нанесенного ущерба, с которого начинается уголовная ответственность, "в нынешней действительности точно можно значимо поднять вверх". Конкретные параметры нужно обсуждать, сказал он. "Будем предлагать законодателям, другим коллегам. Планируем в ближайшее время это обсудить", - заключил Габуния.

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