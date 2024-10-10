Экспорт из РФ древесины и продукции из нее снизился на 1,3% в январе-августе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2024 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию на $6,7 млрд, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года ($6,8 млрд). Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) за восемь месяцев 2024 года сократился на 12,9% и составил $2,0 млрд (годом ранее - $2,3 млрд).

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД таможенная служба не приводит.

По итогам 2023 года, по данным ФТС, экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из РФ снизился на 29,7%, составив $9,9 млрд (в 2022 году - $14 млрд), импорт упал на 13,4% до $3,4 млрд (годом ранее - $3,9 млрд).