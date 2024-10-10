В ЦБ ждут предложений, как нивелировать риски для неквалов при прекращении договора

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России готов обсуждать идею о том, чтобы разрешить приобретать неквалифицированным инвесторам через доверительное управление инструменты, предназначенные для квалифицированных, и ждет предложений от рынка - как нивелировать риски при прекращении договора.

Об этом на Уральской конференции НАУФОР заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"В паевых инвестиционных фондах такой подход реализован по простой причине, что выхода в эти инструменты в натуре у инвестора нет. В случае, если мы хотим ввести похожий подход для индивидуального доверительного управления, где, мы не отрицаем того, что по факту управляет этим портфелем, этим сложным инструментом профессиональный управляющий, который, естественно, знает об этом. Мы же сказали, надо придумать механизм, который направлен на защиту инвесторов, в связи с тем, что в какой-то момент этот инструмент может оказаться у этого инвестора, который не в состоянии оценить риски, управлять этим инструментом", - сказала она.

ЦБ пока не получил предложений от индустрии, как можно нивелировать эти риски, отметила она. "Мы по-прежнему открыты к предложениям того, как это можно хорошо порешать", - добавила Шишлянникова.

"С нашей точки зрения, управляющий действительно в состоянии этим управлять, но надо понимать, что с этим инструментом должно происходить, когда управляющий отходит от управления", - резюмировала она.