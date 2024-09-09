Инфляция в Китае в августе ускорилась до 0,6%, максимума с февраля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,7%, по данным Trading Economics.

В июле инфляция составила 0,5%.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце выросла впервые с июня 2023 года – на 2,8% в годовом выражении. Непродовольственная инфляция составила 0,2%. Цены на одежду поднялись на 1,4%, медицинские услуги – на 1,3%, образовательные – на 1,7%. Стоимость коммунальных услуг не изменилась, транспортных – снизилась на 2,7%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей стали больше на 0,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее – минимально с марта 2021 года.

Индекс CPI в августе вырос на 0,4% относительно июля, эксперты ожидали повышения на 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,8% месяцем ранее. Индекс PPI уменьшился на 0,7% относительно июля – максимально за 14 месяцев.