Производитель микросхем TSMC увеличил выручку в сентябре почти на 40%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. увеличил выручку в сентябре на 39,6% в годовом выражении, до 251,87 млрд новых тайваньских долларов ($7,82 млрд).

Как говорится в пресс-релизе компании, за девять месяцев этого года выручка повысилась на 31,9%, до 2,025 трлн новых тайваньских долларов.

В июле-сентябре, как следует из сложения месячных показателей, выручка TSMC составила 759,7 млрд новых тайваньских долларов, или $23,62 млрд. Прогноз компании для этого показателя составлял $22,4-23,2 млрд.

Компания опубликует отчетность за третий квартал 17 октября.

Акции TSMC подорожали на 1% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость взлетела на 72%.