Банки РФ за девять месяцев заработали 2,7 трлн рублей

В сентябре чистая прибыль банковского сектора составила 336 млрд рублей, сообщил ЦБ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банковского сектора в сентябре снизилась на 98 млрд рублей или 23% по сравнению с августом, составив 336 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал снизилась в сентябре до 27% с 35,4%.

За девять месяцев банки заработали 2,7 трлн рублей (+0,1 трлн руб., или 5%, к аналогичному периоду 2023 году) за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю (0,3%). С учетом отражаемых в капитале переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов (-0,7 трлн руб. в сумме) совокупный доход сектора составил 2 трлн рублей.

Основная прибыль в сентябре сократилась до 201 млрд рублей (-56 млрд руб., или 22%) из-за роста отчислений в резервы (-50 млрд руб., или 36%, преимущественно по кредитам). В части неосновной прибыли у банков в два раза снизились доходы от переоценки инвалюты (до 68 млрд с 136 млрд руб. в августе) из-за меньшего ослабления рубля к доллару (-2 после -5% в августе) и евро (-3 и -7% соответственно), но в плюс сыграли доход от операций и переоценка долевых бумаг в размере ~28 млрд руб. (-8 млрд руб. убытка в августе), в частности после объявления дивидендов отдельными компаниями.

Финансовый результат с учетом прочего совокупного убытка от переоценки бумаг (-112 млрд руб.) и субординированных кредитов (-16 млрд руб.), отраженный напрямую в балансовом капитале, составил 208 млрд рублей.