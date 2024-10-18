Корпоративный портфель кредитов в РФ в сентябре вырос на 2%, розничный - на 1,1%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Корпоративный портфель кредитов в сентябре вырос на 1,6 трлн рублей, или на 2%, что в целом соответствует темпу августа (+1,9%), говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Росли только рублевые кредиты (+1,6 трлн руб., +2,3%). Их привлекали компании из широкого круга отраслей, как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные проекты. Отдельные крупные выдачи пришлись на нефтегазовые и транспортные компании. При этом, по предварительным данным, прирост портфеля кредитов застройщикам жилья замедлился (до около 0,1 трлн рублей), что, в том числе связано с повышенными объемами ввода жилья в конце квартала, сопряженными с раскрытием счетов эскроу и, соответственно, погашением ранее выданных проектных кредитов.

Валютные кредиты не изменились (-2 млрд руб. в рублевом эквиваленте) на фоне ограниченной валютной ликвидности на российском рынке.

С учетом того, что вложения банков в облигации компаний немного сократились, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору за месяц вырос на 1,5 трлн руб., +1,7% (+1,6 трлн руб., +1,8%, в августе).

За 9 месяцев корпоративные кредиты увеличились на 10,6 трлн руб., +14,5%, а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору вырос на 10,7 трлн руб., +13,7%.

Темпы роста розничного кредитного портфеля в сентябре составили 1,1% против 1,2% месяцем ранее, с начала года рост составил 14%.