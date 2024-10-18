Иркутская область хочет построить мост на трассе к Бодайбо

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер на строительство моста в Бодайбинском районе через реку Витим на автодороге Таксимо - Бодайбо (центр золотодобычи в Иркутской области).

Как сказано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,51 млрд рублей. Заявки на тендер принимаются до 7 ноября, его итоги предполагается подвести 11 ноября.

Заказчиком работ выступает "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области".

Действующая сейчас автодорога Таксимо (Бурятия) - Бодайбо является грунтовой, соответствует IV категории и фактически является единственной транспортной артерией, связывающей Бодайбо с "большой землей". Город расположен на правом берегу реки Витим, а дорога с Таксимо подходит к населенному пункту с левого берега и заканчивается недостроенным в 80-90 годах прошлого века мостом.

Летом город связан с дорогой паромом, зимой действует ледовая переправа. Именно через них, как говорится в документации, идут как пассажирские перевозки, так и грузопоток золотодобытчиков: ООО "Полюс Сухой Лог", ПАО "Высочайший", ЗАО "Артель старателей "Витим", ЗАО "ГПП "Реткон".

Согласно материалам, новый мост через Витим и дорога к нему подойдут к Бодайбо с юга-запада. Это, с одной стороны, позволит обойти городскую застройку, с другой, дорога от моста на другом берегу пересечется с межмуниципальной автодорогой Бодайбо - Мама (райцентр Мамско-Чуйского района Иркутской области).

Длина капитального моста через Витим составит 414 метров, строительная длина участка (с подходами к мосту) составит 6 км. Мост будет двухполосным, асфальтированным.

Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2027 год. В том же году доля грузоперевозок через мост для крупных золоторудных месторождений "Полюса" и "Высочайшего" составит 44-45%. Первый, как отмечается в материалах, занимается освоением месторождения Сухой Лог, а "Высочайший" до 2036 года реализует проекты двух ГОКов: "Красный" и "Светлый".

Как отмечается в материалах, новый мост позволит экономить финансовые средства, ежегодно выделяемые на содержание и эксплуатацию паромных и ледовых переправ. Он обеспечит автосообщение Бодайбинского, Мамско-Чуйского районов с сетью железных дорог через железнодорожную станцию Таксимо Байкало-Амурской магистрали.