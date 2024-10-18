Индия в августе нарастила закупки СПГ на 12% в годовом исчислении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Индия в августе 2024 года импортировала 2,306 млн тонн сжиженного природного газа, что на 12% больше, чем в августе 2023 года (2,06 млн тонн), сообщило Министерство торговли и промышленности.

В июле был зафиксирован новый рекорд импорта газа - 2,784 млн тонн с ростом закупок на 57%. Позади остался летний максимум жары (пик пришелся на май и июнь).

Несмотря на сглаживание динамики импорта, Индия по-прежнему остается одним из локомотивов роста спроса на СПГ в мире. Южная Корея в августе нарастила импорт на 12%, Китай - на 20%, Тайвань - на 15%. Европа в это же время сократила закупки СПГ на четверть.

Средняя цена импорта Индией сложилась в августе на уровне $403 за тысячу кубометров после $411 в июле. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в августе вырос до $490 за тысячу кубометров с $434 в июле.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Индию (28% всех поставок) в августе стали США, нарастив отгрузки на 2/3 - до 648 тыс. тонн. Далее следуют Катар (23%) - 522 тыс. тонн (-40%), Ангола (12%) - 282 тыс. тонн (рост в два раза) и ОАЭ (11%) - 250 тыс. тонн (+34%).

Прямых поставок СПГ из России в Индию в августе не было. Пришел один груз из Камеруна (с начала года - уже восемь партий, в этом году поставки идут практически каждый месяц). Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресатам.

За 8 месяцев 2024 года Индия нарастила импорт СПГ на 31% - до 18,848 млн тонн.

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году Нью-Дели увеличит импорт этого вида топлива на 18%.

На сегодня в Индии работает семь приемных терминалов общей мощностью 65 млрд куб. м в год (50 млн тонн). Восьмой терминал СПГ на 7 млрд куб. м, как ожидается, будет запущен до конца года.