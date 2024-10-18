Vitol договорился о свопе 0,5 млн т СПГ из США с китайской China Gas

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Vitol заключил долгосрочное соглашение о свопе с China Gas Hongda Energy Trading Co., LTD., сообщил трейдер.

Как часть данного соглашения Vitol купит 0,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) у Сhina Gas, законтрактованного ею в США на базисе FOB и продаст то же количество СПГ на базисе DES, начиная с 2029 года.

China Gas Holdings как крупный участник китайского энергетического рынка нацелен на обеспечение надежных, эффективных и низкоуглеродных поставок СПГ своим клиентам. Сделка позволит диверсифицировать СПГ-портфель и улучшить эффективность по цепочке создания стоимости.

Компании изучат возможности расширения сотрудничества.

China Gas - один из пяти крупнейших операторов по поставке газа в стране, обслуживает около 50 млн клиентов с охватом около 180 млн городских и сельских жителей, с годовым объемом продаж природного газа в 36 млрд кубометров. Vitol в прошлом году поставила более 17 млн тонн СПГ по всему миру.