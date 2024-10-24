Наступление отопительного сезона активизировало торги газом на СПбМТСБ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Наступление отопительного сезона активизировало торги газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Объем торгов газом с поставкой в ноябре составил 629 млн куб. м, что значительно превышает как показатель годовой давности (на сессии с поставкой в ноябре 2023 года было реализовано 544 млн куб. м), так и предыдущей сессии, на октябрь - 152 млн куб. м.

С 2023 года биржа ввела в действие новый инструмент торговли - с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов было заключено четыре сделки с постоплатой. На них пришлось 83% всего оборота торговой сессии (520 млн куб. м).

На ежедневных торгах на СПбМТСБ в начале октября были сессии, на которых продавался только газ в режиме балансировки. Объемы перепродаж невыбранного газа даже превышали 5 млрд куб. м в сутки, что является рекордным показателем для перепродаж. В середине месяца начали расти объемы покупок у производителей, и сейчас они уверенно превышают 30 млн кубометров в сутки.

С учетом ежедневных сессий с начала месяца общий объем торгов в 2024 году составляет около 6,9 млрд куб. м, а годом ранее за девять месяцев было продано 7,7 млрд куб. м.

Максимальный годовой оборот был зафиксирован на бирже в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2023 году объем торгов составил 9,6 млрд куб. м.

Доля "Газпрома" в торгах газом на бирже в 2023 году сократилась до 5% с 25,2% в 2022 году. Летом СПбМТСБ сообщала, что реализация газа "Газпрома" сократилась ниже 1%.

На площадке выяснили, что "Газпром" воздерживается от участия в биржевых торгах в связи с разделением цены для промышленных потребителей на два уровня - для промышленности и для энергетики. Тип потребителя корреспондируется с уровнем налога на добычу полезных ископаемых, а сделки на бирже анонимны. В середине 2025 года цены на газ для энергетики и для промышленности в ходе очередного этапа индексации сравняются, и эта коллизия будет устранена.