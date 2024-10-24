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Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало на 15 тысяч

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. - до 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 242 тыс., а не 241 тыс., как ожидалось прежде.

Аналитики в целом прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 238,5 тыс. с 236,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 12 октября, повысилось до 1,897 млн по сравнению с пересмотренными 1,869 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя до 1,880 млн с объявленного прежде уровня предыдущей недели в 1,867 млн.

США
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