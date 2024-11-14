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В США число заявок на пособие по безработице за неделю сократилось сильнее прогноза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тысячи - до минимальных с мая 217 тысяч, сообщило Минтруда США.

Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 221 тысячи.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тысяч с этого уровня, сообщает Bloomberg. Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали 223 тысячи.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 221 тысячи св 227,25 тысячи неделей ранее. Это минимальный уровень более чем за полгода.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 ноября, сократилось до 1,873 млн по сравнению с пересмотренными 1,884 млн неделей ранее.

Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали, что их число снизится до 1,880 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,892 млн.

Минтруда США
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